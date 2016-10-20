如何禁用WIN7驱动程序签名

在WIN7/WIN10上经常需要安装未经过数字签名的驱动程序，安装后往往可看到感叹号提示该驱动未经过驱动签名，尽管已有一些方法禁用驱动签名，但随着版本不同可能往往似乎并没有效果，本文整理一些禁用方法，使用时可依次试用，哪个能用用哪个。

安装驱动无法使用，提示如下：

查看属性签名未正确，如下:

一、F8一次生效禁用驱动签名

在启动系统的时候按F8键进入“高级启动选项”，再选择“禁用强制驱动程序签名”，进入后可安装未签名的驱动，不过似乎重启后就会失效，在禁用签名启动后是正常使用，但是重启依然感叹号。此方法仅限于临时测试使用。

二、修改组策略禁用驱动签名

1、开始运行，输入gpedit.msc，依次找到“用户配置” > “管理模板” > "系统" > "驱动程序安装" > “设备驱动程序的代码签名”，默认“未配置”，可设置为“已启用”，下面设置为“警告”，点击保存，重启机子，好像有时驱动需要重装一次？！。

2、点击开始，运行，输入cmd，并以管理员权限运行如下命令：

bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS

该方法似乎有时并没效果。

三、第三方软件禁用驱动签名

打开“dseo13b”，下载地址：http://www.ngohq.com/?page=dseo，

先双击上文的问题驱动，详细信息，记下驱动路径，下文签名需要用到。

启动dseo软件，按以下步骤试验，注意官方流程说是先Enable Test Mode，在签名文件，似乎直接签名文件也可以。



选择“Sign a System File”，输入上文记录的驱动路径

完成后退出，并重启机子。

启动后可看到如果此时驱动已经可正常使用，无需继续下面步骤，如果仍然有感叹号，可在通过上面的界面，启用Test mode看看，不过启动Test mode后Windows桌面右下角会有个测试模式的水印（不影响正常运行使用），可通过Remove Watermark移除（未验证）。

附官方关于签名文件的说明：

2. Now all you have to do is to add the unverified signature to the required system files. To do so press on the “Sign a System File” button from the main menu, and enter specific filename including full path. For example: if ATITool64.sys from C:\Windows\System32\drivers refuses to load due to driver signature enforcement, you should type: “C:\Windows\System32\drivers\ATITool64.sys”, and if you would like to sign more than a single file, just repeat this procedure until you’re done, and finally reboot....