如何禁用WIN7驱动程序签名

在WIN7/WIN10上经常需要安装未经过数字签名的驱动程序,安装后往往可看到感叹号提示该驱动未经过驱动签名,尽管已有一些方法禁用驱动签名,但随着版本不同可能往往似乎并没有效果,本文整理一些禁用方法,使用时可依次试用,哪个能用用哪个。

安装驱动无法使用,提示如下:

查看属性签名未正确,如下:

一、F8一次生效禁用驱动签名

在启动系统的时候按F8键进入“高级启动选项”,再选择“禁用强制驱动程序签名”,进入后可安装未签名的驱动,不过似乎重启后就会失效,在禁用签名启动后是正常使用,但是重启依然感叹号。此方法仅限于临时测试使用。

二、修改组策略禁用驱动签名

1、开始运行,输入gpedit.msc,依次找到“用户配置” > “管理模板” > "系统" > "驱动程序安装" > “设备驱动程序的代码签名”,默认“未配置”,可设置为“已启用”,下面设置为“警告”,点击保存,重启机子,好像有时驱动需要重装一次?!。

2、点击开始,运行,输入cmd,并以管理员权限运行如下命令:

bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS

该方法似乎有时并没效果。

三、第三方软件禁用驱动签名

打开“dseo13b”,下载地址:http://www.ngohq.com/?page=dseo,

先双击上文的问题驱动,详细信息,记下驱动路径,下文签名需要用到。

启动dseo软件,按以下步骤试验,注意官方流程说是先Enable Test Mode,在签名文件,似乎直接签名文件也可以。



选择“Sign a System File”,输入上文记录的驱动路径

完成后退出,并重启机子。

启动后可看到如果此时驱动已经可正常使用,无需继续下面步骤,如果仍然有感叹号,可在通过上面的界面,启用Test mode看看,不过启动Test mode后Windows桌面右下角会有个测试模式的水印(不影响正常运行使用),可通过Remove Watermark移除(未验证)。

附官方关于签名文件的说明:

2. Now all you have to do is to add the unverified signature to the required system files. To do so press on the “Sign a System File” button from the main menu, and enter specific filename including full path. For example: if ATITool64.sys from C:\Windows\System32\drivers refuses to load due to driver signature enforcement, you should type: “C:\Windows\System32\drivers\ATITool64.sys”, and if you would like to sign more than a single file, just repeat this procedure until you’re done, and finally reboot....