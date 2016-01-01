VisualSVN备份与跨版本库迁移方法
本文验证是在Windows Visual SVN下面进行，svn命令在svn客户端端执行，svnadmin、svnserver和svndumpfilter命令在svn服务端执行，Windows上可打开命令行终端执行。
一、如果svnadmin命令无法识别
如果没有SVNADMIN命令，需要把下面路径加入环境变量：
C:\Program Files\VisualSVN Server\bin
二、备份svn存储库
#压缩后备份
svnadmin dump F:\Repositories\Mycode | gzip > F:\BackUp\Mycode.gz
#不压缩备份
svnadmin dump F:\Repositories\Mycode > F:\BackUp\Mycode.svn
三、恢复svn存储库
#建立新的svn存储库（此目录需手动创建或提前创建，否则下面导入会失败）
svnadmin create F:\Newrepositories\Mycode
#导入存储库数据（将会导入到F:\Newrepositories\Mycode下）
svnadmin load F:\Newrepositories < F:\BackUp\Mycode.svn
#（如果）导入版本库下级目录（示例导入F:\Newrepositories\Sources\Mycode目录下）
svnadmin load F:\Newrepositories\Sources --parent-dir Mycode < F:\BackUp\Mycode.svn
四、更新UUID问题
修改路径后，再次COMMIT前需要先RELOCATE一次，不过TortoiseSVN常常会报告如下错误：
Command Update
Repository uuid '.................' doesn't match expected uuid '....................'
Finished!
uuid是repository创建时自动生成的随机数,SVN Client通过uuid判断是否为同一个resp，新的目录移动后uuid就会变化，此时，只要确保是同一份档案，即可通过修改UUID方法解决。
解决办法如下：
1.查看项目的所有者uuid
svnlook uuid /var/svn/repos
8888888888-8888-8888-8888-88888888888
2.更新项目的uuid
svnadmin setuuid /var/svn/repos 99999999999-9999-9999-9999-99999999999
3.查看更新uuid结果
svnlook uuid /var/svn/repos 99999999999-9999-9999-9999-99999999999
五、目录权限设置
1、实现不同人访问不同目录
比如存储库/Repository下有/Docs/Tom和/Docs/John两个目录，如果只想Tom和John访问彼此目录而看不到对方目录，那么Docs可设置为Everyone可读，但Tom目录设置为Everyone不可读，但Tom可读写，John则设置Everyone不可读，但John可读写，即可达到目的。
2、实现管理员同时可读取Docs目录
此时Docs设置Everyone只读，但Admin可读写，在Tom目录则需要修改Admin不要继承，修改为可读写，John目录同样设置，这样Admin则同时读写Tom和John目录。如果在Tom和John使用继承，则因为1步骤中设置了Everyone不可读，导致Admin也无法读。
当然，如果没有在子目录中设置Everyone不可读，则Admin可默认使用继承权限。
参考资料：
http://www.cnblogs.com/lidabo/p/4633152.html
http://blog.csdn.net/tianshijianbing1989/article/details/41980675