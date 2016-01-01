VisualSVN备份与跨版本库迁移方法

本文验证是在Windows Visual SVN下面进行，svn命令在svn客户端端执行，svnadmin、svnserver和svndumpfilter命令在svn服务端执行，Windows上可打开命令行终端执行。

一、如果svnadmin命令无法识别

如果没有SVNADMIN命令，需要把下面路径加入环境变量：

C:\Program Files\VisualSVN Server\bin

二、备份svn存储库

#压缩后备份

svnadmin dump F:\Repositories\Mycode | gzip > F:\BackUp\Mycode.gz

#不压缩备份

svnadmin dump F:\Repositories\Mycode > F:\BackUp\Mycode.svn

三、恢复svn存储库

#建立新的svn存储库（此目录需手动创建或提前创建，否则下面导入会失败）

svnadmin create F:\Newrepositories\Mycode

#导入存储库数据（将会导入到F:\Newrepositories\Mycode下）

svnadmin load F:\Newrepositories < F:\BackUp\Mycode.svn

#（如果）导入版本库下级目录（示例导入F:\Newrepositories\Sources\Mycode目录下）

svnadmin load F:\Newrepositories\Sources --parent-dir Mycode < F:\BackUp\Mycode.svn



四、更新UUID问题

修改路径后，再次COMMIT前需要先RELOCATE一次，不过TortoiseSVN常常会报告如下错误：

Command Update

Repository uuid '.................' doesn't match expected uuid '....................'

Finished!

uuid是repository创建时自动生成的随机数,SVN Client通过uuid判断是否为同一个resp，新的目录移动后uuid就会变化，此时，只要确保是同一份档案，即可通过修改UUID方法解决。

解决办法如下：

1.查看项目的所有者uuid

svnlook uuid /var/svn/repos

8888888888-8888-8888-8888-88888888888

2.更新项目的uuid

svnadmin setuuid /var/svn/repos 99999999999-9999-9999-9999-99999999999

3.查看更新uuid结果

svnlook uuid /var/svn/repos 99999999999-9999-9999-9999-99999999999

五、目录权限设置

1、实现不同人访问不同目录

比如存储库/Repository下有/Docs/Tom和/Docs/John两个目录，如果只想Tom和John访问彼此目录而看不到对方目录，那么Docs可设置为Everyone可读，但Tom目录设置为Everyone不可读，但Tom可读写，John则设置Everyone不可读，但John可读写，即可达到目的。

2、实现管理员同时可读取Docs目录

此时Docs设置Everyone只读，但Admin可读写，在Tom目录则需要修改Admin不要继承，修改为可读写，John目录同样设置，这样Admin则同时读写Tom和John目录。如果在Tom和John使用继承，则因为1步骤中设置了Everyone不可读，导致Admin也无法读。

当然，如果没有在子目录中设置Everyone不可读，则Admin可默认使用继承权限。

参考资料：

http://www.cnblogs.com/lidabo/p/4633152.html

http://blog.csdn.net/tianshijianbing1989/article/details/41980675