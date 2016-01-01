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SVN如何查看多版本库的根目录

发表时间：2016年12月12 分类: 软件应用 作者: 天缘

LINUX上安装SVN时配置了多个版本库，根目录是/var/svnroot，然后下面创建多个版本库(A，B，...)，配置后，可通过svn://ip/A，svn://ip/B，方式访问该版本库，但是无法通过SVN客户端访问svn://ip这样方式访问根目录。希望能呈现的样式：

A
B

这对多个版本库而言，有个麻烦的地方，就是使用者必须记住他有权限访问的路径列表，而不是通过目录方式可一级一级依次进入。

对多个版本库而言，在根目录下配置authz时，即使使用：

[groups]
admin=user1
dev=user2
[/]
@admin=rw
@doc=r

也是无法对/var/svnroot目录生效，该方法是默认对下面所有版本库的根目录生效。正确的写法应该逐个版本库写配置：

[A:/]
@admin=rw
@doc=r

当然如果非的想实现上文这种点开结构，可转向使用HTTP或HTTPS方式，因为HTTP和HTTPS可按网站方式访问，比如获取https://ip/地址下的所有列表，再点进入下级目录会提示SVN权限认证，但总之根目录可看到列表，尽管这跟SVN没有关系了。

 

本文标签：Wiki

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