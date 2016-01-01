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CentOS Samba共享权限与访问问题

发表时间：2017年01月04 分类: 软件应用 作者: 天缘

一、修改共享提示错误

# chcon -t samba_share_t /software 
chcon: can't apply partial context to unlabeled file /software

修改： /etc/selinux/config，打开SELINUX=enforcing，重启机子即可，等设置完成后再设置SELINUX=disabled

二、共享后再WINDOWS上无法登录共享

SAMBA共享后，在WINDOWS正常输入共享账户和密码，但是提示“不允许一个用户使用一个以上用户名与服务器或共享资源的多重连接，中断与此服务器或共享资源的所有连接，然后再试一次。。。”类似错误。

解决办法：断开与CENTOS连接，或在windows命令提示符下输入“net use * /del /y”来切断你本机当前的所有远程连接。

参考地址：

http://yuanbin.blog.51cto.com/363003/114207/

http://www.linuxidc.com/Linux/2012-09/70199.htm

 

本文标签：CentOS

本文链接：http://www.metsky.com/archives/821.html

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