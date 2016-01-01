Linux权限chown、chmod、chron

文件权限的机制是Linux系统的一大特色，对于初学Linux的人对可读（r）、可写（w）、可执行（x）这都是比较基本的权限。

一个文件的权限有十个位，分为三组来表示。

第一个位为一组，表示文件的类型：

- 表示一般文件

d 表示目录文件

l 表示链接文件

b 表示块设备

c 表示字符设备

p 表示管道

s 表示套接字



各现场人员注意：

源码安全：

1、现场调试源码，只要离开调试现场，必须加密屏保，

2、需下次继续调试的，必须对源码压缩加密，且密码不得小于8位

3、不得使用1234类似简单密码，Linux密码也必须修改掉，密码可记录到本人笔记本

4、调试完成，交付给客户使用的机子可设置简单密码，必须清理所有现场并作检查

文档安全：

1、所有规范性的文档在交付之前，都不要留在现场电脑

2、该加密的一律使用加密保存

3、调试LOG、说明等一律整理加密保存

信息安全：

1、必须遵守客户信息安全管理规定

2、尊重并配合现场督察人员的工作

离开现场：

1、压缩加密存档

2、整理桌面

2、退出登录

所有文档、源码在交付使用之前必须全部删除！



list

access - 只指能进入读写，但无执行

一、chown

二、chmod

# ls -all

drwxrws--- 2 root gp_finance 6 Jan 6 16:47 public

# chmod -R o+t public

# ls -all

drwxrws--T 2 root gp_finance 6 Jan 6 16:47 public

# chmod -R g+s public

# ls -all

drwxrws--T 2 root gp_finance 6 Jan 6 16:47 public

2) 一般文件通过三组数字来置标志，如777等，则在这组数字之外外加一组八进制数字. 如

4666等. 这一组数字三位的意义如下:

abc

a - setuid位, 如果该位为1, 则表示设置setuid

b - setgid位, 如果该位为1, 则表示设置setgid

c - sticky位, 如果该位为1, 则表示设置sticky，则该目录下的文件除了该文件的创建者和root用户可以删除和修改外，别的用户均不能动别人的，这就是粘滞位的作用。

注意：有时你设置了s或t 权限，你会发现它变成了S或T，这是因为在那个位置上你没有给它x(可执行)的权限，这样的话这样的设置是不会有效的，你可以先给它赋上x的权限，然后再给s或t 的权限。

设置完这些标志后, 会在原来的执行(x)标志位置上显示,如

rwsrw-r– 表示有setuid标志

rwxrwsrw- 表示有setgid标志

rwxrw-rwt 表示有sticky标志

LINUX系统规定, 如果该位上本来就有x, 则特殊标志显示为小写字母 (s, s, t)，否则, 显示为大写字母 (S, S, T)

三、chcon

的