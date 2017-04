Bugzilla API查询bug列表

在集成开发Bugzilla时,由于Bugzilla里面API参数描述很多地方不清楚,尤其是关于复杂过滤参数描述不清,那么我们可通过BUGZILLA的高级搜索中URL中的GET参数进行模拟拼凑出,符合搜索条件的API接口。

比如只显示需要处理的BUG:

bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=CONFIRMED&bug_status=IN_PROGRESS

默认BUGZILLA的缺陷状态为:

Edit filed value Sortkey Enabled for bugs Action UNCONFIRMED 0 YES Non-deletable value CONFIRMED 100 YES Delete IN PROGRESS 200 YES Delete RESOLVED 300 YES Non-deletable value REOPENED 400 YES Delete VERIFIED 500 YES Delete

而官方提示是使用status参数,但后面的"The current status of a bug (not including its resolution, if it has one, which is a separate field above)."不知道何意。

参考地址:

https://bugzilla.readthedocs.io/en/5.0/api/core/v1/bug.html#search-bugs