使用SSH 配置APACHE反向代理

当我们需要通过外网访问内网时，有很多种解决办法，一般反向代理是最常用的，随着使用工具软件不同，配置方法也不同，本文描述如何通过ssh方法配置apache反向代理，从而实现通过外网访问内网。

预设环境：

内网机器：192.168.0.88，内网端口80，外网机器 ：12.34.56.78，外网绑定域名：abc.com，预期实现把通过外网访问abc.com的请求转发到内网的80 端口，本文我们就通过ssh转发+apache反向代理实现。

所以，工作也分两步实现：

一、开启apache反向代理

1、apache需要加载下面两个代理模块，且默认并没加载。

手动加载方法：

LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

或，自动加载方法（命令行执行创建链接即可）：

ln -s /etc/apache2/mods-available/proxy.load /etc/apache2/mods-enabled/proxy.load ln -s /etc/apache2/mods-available/proxy_http.load /etc/apache2/mods-enabled/proxy_http.load

2、为apache配置网站

打开/etc/apache2/sites-available/000-default.conf，编辑参考如下：

<VirtualHost 12.34.56.78:80> ServerName abc.com ServerAlias abc.com ProxyRequests Off ProxyPass / http://localhost:8080/ ProxyPassReverse / http://localhost:8080/ </VirtualHost>

3、重启apache2

service apache2 restart

二、创建ssh转发

由于内网的机器IP地址可能发生变化，并且外网机器也无法直接访问内网机器，所以最简单方法是内网机器直接连接外网机器。

1、在内网机器192.168.0.88 上执行

ssh -N -v -R 8080:127.0.0.1:80 root@12.34.56.78

此时会提示输入root密码，通过后即建立了ssh链接。

此时通过内网机器通过 ssh 连接到外网机器的8080端口（外网机器监听其 8080端口），并且所有通过 8080端口数据都通过 ssh 转发到 127.0.0.1 的 80 端口。

三、断开重连

使用上面方法临时用途还是可以的，但有个问题，就是连接被断开。所以，为了防止反向的Tunnel断开，我们可使用autossh工具，可帮助断线后自动重连。

1、在内网主机上生产公钥和私钥

$ ssh-keygen

此时，会在当前目录./ssh下面生成公私钥。

2、把生成的id_rsa.pub公钥推送到外网主机上

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@12.34.56.78

上述方法会自动把当前公钥加入授权KEY中，如果是自己手动拷贝过去，则需要手动把将公钥加入到~/.ssh/authorized_keys中，方法如下：

$ cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

此时，内网主机连接外网主机时，就不再提示输入密码验证了

3、创建代理隧道，并自动断开重连

$ autossh -M 5678 -NR 8080:localhost:80 root@12.34.56.78

4、手动启动daemon

/bin/su -c '/usr/bin/autossh -M 5678 -NR 8080:localhost:80 root@12.34.56.78' - root

5、开机启动

CENTOS上启动脚本参考下面地址，把该脚本添加到/etc/init.d/autossh中。

https://surniaulula.com/2012/12/10/autossh-startup-script-for-multiple-tunnels/

然后执行：chkconfig --add autossh



手动控制方法：$ /etc/init.d/autossh {start|stop|restart|status}

参考资料：

http://www.server110.com/apache/201309/1177.html

http://blog.csdn.net/willvc123/article/details/4449277

http://blog.csdn.net/smstong/article/details/48976333