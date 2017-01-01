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CSS中a链接风格问题

发表时间：2017年12月15 分类: 编程开发 作者: 天缘

一、text-decoration:none的浏览器兼容问题

发现一个问题，SAFARI浏览器上，a链接如果加上text-decoration: none;属性，那么将会影响默认的链接手势显示，即cursor:pointer，最后把a链接的这个text-decoration:none属性去掉，SAFARI即可正常显示链接手势。CHROME、IE等浏览器则无此问题。

二、a链接属性的优先级问题

a链接属性要按如下顺序进行，否则可能会导致某些style会被覆盖。

  1. 当鼠标移过的从未访问过的链接时，该链接拥有a:link、a:hover属性
  2. 当鼠标经过曾经访问过的链接时，该链接拥有a:link、a:visited、a:hover属性
  3. 设置时，后面的属性会覆盖前面的属性定义；
  4. 所以说，a:hover定义一定要放在a:link、a:visited的后面，，

a:link,a:visited{color: #1F00C1;}
a:hover {COLOR: #1F00C1;}
a:active {COLOR: #1F00C1;}

三、针对特定浏览器指定风格

css3中-moz、-ms、-webkit各什么意思

  1. -moz：匹配Firefox浏览器
  2. -webkit：匹配Webkit枘核浏览器，如chrome and safari
  3. -moz：匹配firefox浏览器
  4. -ms：匹配ie浏览器

示例：

a:-webkit-any-link {
    color: -webkit-link;
    cursor: auto;
}

本文标签：CSS

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