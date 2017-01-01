Linux查看CPU型号及内存频率

一、CPU信息查看

1、查看CPU型号/核心/频率

# cat /proc/cpuinfo

该命令可查看系统CPU核心数、频率及其它特性。

2、只查看cpu内核频率

# cat /proc/cpuinfo |grep MHz|uniq

二、内存信息查看

1、dmidecode -t memory

该命令能看主板上各内存槽上的内存信息（是否插接及内存品牌、容量、频率等信息）

2、当前内存相信信息

more /proc/meminfo

3、最大支持内存数

dmidecode|grep -P 'Maximum\s+Capacity'

三、内存的详细种类

除了查看内存的型号频率外，现在还要看内存的数据传输方式：

UDIMM（Unbuffered Dual In-Lne Memory Modules）——无缓冲双信道内存模块，UDIMM只能工作在Unbuffered 模式，性能不如RDIMM，但是价格较低。

RDIMM（Registered Dual In-Lne Memory Modules）——带寄存器的双信道内存模块，RDIMM支持两种工作模式，即Registered模式和Buffered模式，相对于UDIMM，RDIMM更稳定，容量更大。

LRDIMM（Load Reduced DIMM）——

SODIMM（Small Outline DIMM）——一般应用在笔记本上，小一号内存模组

此信息可通过服务器型号、主板型号、以及拆机方式查看到，请注意，方式不同可能会导致兼容问题，甚至不可用。