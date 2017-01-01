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PHP shell_exec或exec执行权限问题

发表时间：2017年11月14 分类: 编程开发 作者: 天缘

如果shell_exec没有权限，那么php脚本是不会输出任何内容，不同的系统版本安装apache和php后，默认运行设置可能是不同的，有的可直接使用exec权限，有的则不行，遇此问题要注意首先检查php/apache相关设置，检查步骤如下：

一、查看php的当前运行用户

可通过命令行：

ps -ef | grep php 

或，

lsof -i:80

再或者在php中执行：

echo exec('whoami') 

或，

echo shell_exec("id -a"); 

查看结果可能是nobody，也可能是daemon(下文中的示例)，还可能使apache等，系统不同可能不同

二、添加php的root执行权限

方法至少有两种，均可：

  • 一是直接把上文查到的运行用户添加到/etc/sudoers
  • 二是通过添加用户和组，然后再把创建的用户和组添加到/etc/sudoers中

这里只介绍第一种方法，打开/etc/sudoers文件：

vim /etc/sudoers

## Allow root to run any commands anywhere 
root    ALL=(ALL)       ALL
daemon   ALL=(ALL)      NOPASSWD:ALL

这里示例就把上文查到的daemon添加到配置文件中。

然后reboot重启服务器

三、测试exec或shell_exec

php测试脚本：

shell_exec("sudo php -v");

注意上文exec中，要添加sudo这个头，否则还是会无输出，当然如果apache当前运行用户本身就有root权限，那么这里默认是不需要sudo的。

另外一个需注意，如果exec默认执行如下：

shell_exec("ls");指令时，默认是会成功的，因为此类指令并不需要root权限，所以，执行ls成功并不代表执行别的指令也会成功。

参考资料：

https://unix.stackexchange.com/questions/115054/php-shell-exec-permission-on-linux-ubuntu

https://www.cnblogs.com/awinlei/archive/2013/04/02/2995367.html

如果想创建用户和组，可参考下文：

https://www.cnblogs.com/miaoshiqian/p/4482666.html

本文标签：PHP

本文链接：http://www.metsky.com/archives/843.html

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