IOS APP发布之证书申请

IOS APP发布需遵从Apple规定的申请App ID、申请CER证书、申请PP描述文件三步，然后才能继续后面的产品编译打包，再到发布全过程。

一、创建 App ID

1、登录https://developer.apple.com/，然后进入点左侧Certificates,IDs & Profiles

2、再点Identifiers下面的App IDs，此时右侧可看到ios app ids列表。

3、可点右上角加号，添加app id, App ID Description 名可随便输入，一般选工程名即可，例如，MyProjectName。

4、下面的App ID Prefix是Team ID

5、再下面的App ID Suffix是，一般选Explicit App ID，下面的Bundle ID一般格式是com.yourcompany.MyProjectName, Bundle ID在打包时候会用到。

下面的Wildcard App ID

6、再下面的App Services。

二、创建证书请求文件 （ CSR 文件）

1 、点开LaunchPad，在其他中找到打开钥匙串访问

2、点击电脑左上角的钥匙串访问–>证书助理–>从证书颁发机构请求证书

电子邮件地址填写,邮箱常用名可不填,CA地址可不填写，下面选择存储到磁盘，会生成一个CertificateSigningRequest.certSigningRequest请求文件。

3、

三、创建发布证书 （ CER ）

点击左侧Certificates > Production，点击右上添加按钮，下面选择App Store and Ad Hoc，点击Continue，然后再Create csr文件，选择上文生成的csr请求文件。点击下一步，下载证书。

这时候，也可在左侧production下面看到ios的产品证书，证书格式为cer。

点击下载的证书运行之后,keychain选择登录即可，然后在钥匙串里加入证书。

四、创建 Provisioning Profiles 描述配置文件 （ PP 文件）

描述文件是描述哪台电脑能对哪个Bundle Identifier的工程进行打包测试或发布，点击Provisioning Profiles,点击All,再点击右上角”+”号.

如果是发布,选择App Store这个描述文件,英译为:创建发布描述文件以提交你的app到App Store;

如果仅是安装到不同手机上进行测试,选择Ad Hoc,英译为:创建发布描述文件以安装你的app到已经注册的设备上(注册的设备上限为100台),点击Continue.

点击下一步，选择App ID，再下一步选择证书（刚刚创建的那个名）。下一步，

在Profile Name栏里输入一个名称,这个是Provisioning Profile(简称PP文件)文件的名称,可随便输入,文件名后缀可带上日期,方便以后使用(比如PPFile_YourProjectName_20171231).然后点击Continue.

双击下载pp文件即可添加到Xcode中，这样在真机调试或者发布时，就可有不同的PP证书与其对应。

参考资料：

https://www.jianshu.com/p/cea762105f7c

https://www.jianshu.com/p/53b7e773137e

http://www.jianshu.com/p/860fdd8860cc